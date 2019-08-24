«Как эту рухлядь выпустили на рейс?»: автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск
В субботу, 24 августа, серьезное ЧП произошло на трассе Барнаул-Новосибирск: там в четвертом часу дня загорелся рейсовый автобус.
- Этот автобус выполнял рейс из Бийска в Новосибирск, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск на барнаульском автовокзале.
В группе «Инцидент Барнаул» очевидцы делятся подробностями произошедшего:
- Автобус загорелся в районе Повалихи. Движение в сторону Новосибирска перекрыто, - сообщается на странице группы «Инцидент Барнаул». Там же размещены и фото сгоревшего автобуса.
Салон автобуса выгорел полностью. Фото: «Инцидент Барнаул».
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее ЧП и пытаются понять, что стало причиной пожара.
- Древние автобусы, и итог очевиден.
- Если посмотреть на автобусы, которые с автовокзала ездят на межгород, страшно становится! Как вообще эту рухлядь можно на рейс выпускать! Вот в таком случае закон о запрете старого автотранспорта прямо очень правильный.
- До какого же состояния нужно довести дизельный двигатель, чтобы он загорелся? - пишут комментаторы.
КП-Новосибирск просит откликнуться пассажиров сгоревшего автобуса: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.
Автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск.
ИСТОЧНИК KP.RU