«Как эту рухлядь выпустили на рейс?»: автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск

СЕГОДНЯ 18:55 2019-08-24T18:55:11+03:00

Автобус вспыхнул по дороге из Бийска в Новосибирск. Фото: «Инцидент Барнаул», «АСТ-54».

К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал

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В субботу, 24 августа, серьезное ЧП произошло на трассе Барнаул-Новосибирск: там в четвертом часу дня загорелся рейсовый автобус.

- Этот автобус выполнял рейс из Бийска в Новосибирск, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск на барнаульском автовокзале.

В группе «Инцидент Барнаул» очевидцы делятся подробностями произошедшего:

- Автобус загорелся в районе Повалихи. Движение в сторону Новосибирска перекрыто, - сообщается на странице группы «Инцидент Барнаул». Там же размещены и фото сгоревшего автобуса.

Салон автобуса выгорел полностью. Фото: «Инцидент Барнаул».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее ЧП и пытаются понять, что стало причиной пожара.

- Древние автобусы, и итог очевиден.

- Если посмотреть на автобусы, которые с автовокзала ездят на межгород, страшно становится! Как вообще эту рухлядь можно на рейс выпускать! Вот в таком случае закон о запрете старого автотранспорта прямо очень правильный.

- До какого же состояния нужно довести дизельный двигатель, чтобы он загорелся? - пишут комментаторы.

КП-Новосибирск просит откликнуться пассажиров сгоревшего автобуса: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

Автобус загорелся на трассе Барнаул-Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU