В отместку бывшей: парень прыгнул на рельсы метро после ссоры с девушкой
Инцидент произошел сегодня, 24 августа на станции метро «Красный проспект». Там на рельсы спрыгнул парень. По словам очевидцев, причиной такого поступка стала ссора с девушкой.
— Судя по тому, что услышали, пока проходили мимо него и его девушки, они выяснили отношения и расстались, — рассказала подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Из-за этого движение поездов было временно приостановлено. По предварительной информации, парня уговорили подняться на платформу.
Пользователи соцсетей теперь активно обсуждают столь безрассудный поступок парня, не одобряя таких действий и называя его манипулятором. Вот что они пишут в комментариях:
— Какая-то манерная молодежь пошла.
— Надеюсь она не вернется к нему.
— Не надо делать таких поступков из-за женщин. Они этого не заслуживают.
— Из-за девушки так убиваться. Если расстались, значит не судьба.
ИСТОЧНИК KP.RU