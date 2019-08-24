В отместку бывшей: парень прыгнул на рельсы метро после ссоры с девушкой

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-24T13:43:32+03:00

По словам очевидцев, парня уговорили подняться обратно на платформу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Инцидент произошел сегодня, 24 августа на станции метро «Красный проспект». Там на рельсы спрыгнул парень. По словам очевидцев, причиной такого поступка стала ссора с девушкой.

— Судя по тому, что услышали, пока проходили мимо него и его девушки, они выяснили отношения и расстались, — рассказала подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Из-за этого движение поездов было временно приостановлено. По предварительной информации, парня уговорили подняться на платформу.

Пользователи соцсетей теперь активно обсуждают столь безрассудный поступок парня, не одобряя таких действий и называя его манипулятором. Вот что они пишут в комментариях:

— Какая-то манерная молодежь пошла.

— Надеюсь она не вернется к нему.

— Не надо делать таких поступков из-за женщин. Они этого не заслуживают.

— Из-за девушки так убиваться. Если расстались, значит не судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU