Пламя вырывается из-под капота: на Бердском шоссе задымился, а потом вспыхнул минивэн

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-24T13:29:24+03:00

На Бердском шоссе произошло массовое ДТП, а рядом загорелась иномарка — на место приехали пожарные

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В субботу, 24 августа на участке между пересечением с улицами Русской и Балтийской на Бердском шоссе загорелся минивэн.

— Прибывшие на место пожарные потушили горящий автомобиль. Горел моторный отсек автомобиля, водитель не пострадал. Там же рядом произошла авария из нескольких машин, спровоцировав пробку на этом участке дороги, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, сгоревшая машина в ДТП не участвовала.

— Я как раз в пробке стоял перед аварией и у этого минивэна сначала задымился капот на ходу, думал закипел, а в итоге дым очень быстро стал нагнетаться, и я понял, что горит. Пока люди бегали с огнетушителями и снимали, я вызвал пожарных. Пожарные приехали, несмотря на пробку, за 9 минут, если бы еще встречные сразу их пропустили и не потеряли бы лишнюю 1-2 минуты, — добавил мужчина.

На Бердском шоссе задымился, а потом вспыхнул минивэн.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU