«Тушили несколько часов»: новосибирец заживо сгорел в частном доме
Масштабный пожар вспыхнул сегодня, 24 августа, ближе к утру, в Ленинском районе Новосибирска, охватив два дома.
— Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило сегодня в 5:02 в Ленинском районе на улице 1-й Чулымская в микрорайоне Лесоперевалка. На момент прибытия первых пожарных частный дом и надворные постройки горели открытым огнем. Позже огонь перекинулся на рядом стоящий жилой дом. Пожарные несколько часов тушили возгорание. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров, — рассказал КП — Новосибирск руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Причина пожара и виновные лица устанавливаются дознаватели следственной группы, которые также находятся на месте пожара.
— Также при разборе конструкций одного из домов был обнаружен погибший мужчина без признаков жизни 1969 года рождения, — добавил Винаков.
На месте пожара работали пожарные, скорая помощь и полиция. Всего на тушение пожара привлекались 24 человека и 6 единиц техники.
В ночном пожаре, где сгорели два дома, погиб мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU