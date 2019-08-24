«Тушили несколько часов»: новосибирец заживо сгорел в частном доме

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-24T08:53:50+03:00

Пожар охватил сразу два частных дома. Фото и видео: "Инцидент. Новосибирск".

Пожарные и сейчас работают на месте: проливают и разбирают сгоревшие конструкции

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Масштабный пожар вспыхнул сегодня, 24 августа, ближе к утру, в Ленинском районе Новосибирска, охватив два дома.

— Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило сегодня в 5:02 в Ленинском районе на улице 1-й Чулымская в микрорайоне Лесоперевалка. На момент прибытия первых пожарных частный дом и надворные постройки горели открытым огнем. Позже огонь перекинулся на рядом стоящий жилой дом. Пожарные несколько часов тушили возгорание. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров, — рассказал КП — Новосибирск руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Причина пожара и виновные лица устанавливаются дознаватели следственной группы, которые также находятся на месте пожара.

— Также при разборе конструкций одного из домов был обнаружен погибший мужчина без признаков жизни 1969 года рождения, — добавил Винаков.

На месте пожара работали пожарные, скорая помощь и полиция. Всего на тушение пожара привлекались 24 человека и 6 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727802" frameborder="0"></iframe> В ночном пожаре, где сгорели два дома, погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU