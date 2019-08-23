2019-08-23T20:00:28+03:00
Общество

Сотрудники ЗАГСА рассказали, сколько лет было самым «старшим» сибирякам, решившим пожениться

Жениху и невесте на момент заключения брака было больше 80 лет
Алена КУЛЕШОВА
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Назван возраст самых "старших" жениха и невесты из Новосибирской области. Фото: Иван ВИСЛОВНазван возраст самых "старших" жениха и невесты из Новосибирской области. Фото: Иван ВИСЛОВ
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В нашей стране заключать браки разрешено с 18 лет. Но при наличии уважительных причин, пожениться могут и люди, которые достигли пока только 16 лет. Вопрос об этом вправе решать местные органы самоуправления по месту жительства будущих молодоженов. Однако не все стремятся вступить в брак как можно раньше. Некоторые напротив считают, что «любви все возрасты покорны» и готовы пожениться даже на пенсии. К примеру, в Новосибирской области самым «старшим» жениху и невесте на момент свадьбы было больше 80 лет.

— Самой «старшей» невесте на момент заключения брака исполнился 81 год, — сообщили КП-Новосибирск в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. — А самому «старшему» жениху на момент его свадьбы было 86 лет.

Также в Управлении сообщили, что за 7 месяцев 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 9756 актов о заключений брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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