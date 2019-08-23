Сибирячка продает молитвенник от Святой Матроны за четыре миллиона рублей

23 Авг. 17:36 2019-08-24T07:45:08+03:00

По словам продавца, когда читаешь эту книгу из тебя «выходит энергия проклятия, дьявол и сатана»

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Жительница Новосибирска выложила на «Avito» необычное объявление, она продает старый канонник за 4,2 миллиона рублей. Для неосведомленных, это православная книга, в которой собраны молитвы. Что же в ней такого и почему она стоит, как новая хорошая квартира?

Виктория, которая и продает канонник, пишет, что ему около ста тридцати лет. В 1910 году его передала в руки прошлому владельцу, прабабушке Виктории, якобы сама Матрона Московская.

Позже оказалось, что Виктория — посредник, а книга находится за несколько тысяч километров от Новосибирска, в Приморском крае, у ее матери Ольги Михайловны. Звоним ей. Та называет себя необычно — «шивани». Не экстрасенс или ведьма:

— Таких столько развелось, но я их терпеть не могу, они не правильно действуют, — делится с корреспондентом «КП-Новосибирск» приморская шивани, которая хочет заработать 4,2 миллиона. — Канонник этот очень ценный, когда читаешь его, выходит энергия порчи, проклятия, дьявол и сатана выходят, избавляешься от потусторонней энергии.

— Купив канонник, у нас тоже третий глаз откроется? — спрашиваем.

Владелица говорит, нет. Мол, надо быть избранными. Вот некоторые члены семьи Ольги Михайловны, в том числе она, избранные и «специалисты высшей категории». Только, что эта степень значит, и где получена, женщина не рассказала.

Не до конца понятно и то, как использовать канонник, почему он стоит так много. И вообще есть ли доказательства, что этой реликвии столько лет и она была у Матроны?

— Цена связана с тем, что сам человек состоит из 48 вибраций. Кому нужно, поймет, что это значит, — загадками говорит женщина. — Я хотела именно этот ценник и поставить — 4,8 миллиона. Но дочь отговорила, решили скинуть.

Правда, пока покупателей так и не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU