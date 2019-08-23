Одна нога короче стала у школьника после драки на перемене

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-23T15:41:10+03:00

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Доволенский районный суд Новосибирской области вынес приговор 17-летнему школьнику, который на перемене решил «побороться» с учеником 6 класса. Парень бросил подростка через бедро, из-за чего пострадавший получил серьезную травму. Позже выяснилось, что у пострадавшего ребенка оскольчатый перелом коленного сустава, который обернулся для него укорочением нижней конечности.

— После выяснения всех обстоятельств, суд признал подростка виновным в данном деянии по статье111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в отношении малолетнего) и определили для него наказание в виде лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области. — Приговор в законную силу не вступил.Также известно, что компенсация морального вреда на сумму 50 тысяч рублей потерпевшей стороне уже выплачена.

Кроме этого, по факту причинения тяжкого вреда здоровью, который произошел во время учебного процесса, директора школы также привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU