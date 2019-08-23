Новосибирская область войдет в ТОП-5 регионов по качеству образования

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-23T16:09:54+03:00

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Губернатор Андрей Травников выступил с докладом на пленарном заседании XIX съезда работников образования Новосибирской области «От национальных целей к региональным задачам. Реализация национального проекта «Образование» в Новосибирской области».

— Нацпроекта «Образование» выведет нашу страну в десятку лидеров по качеству образования. Мы определили для себя конкретную задачу — войти по этому показателю в первую пятерку российских регионов, — отметил Андрей Травников.

Планы грандиозные. Например, в рамках нацпроекта «Образование», с 2019 по 2024 год построят 48 школ на 27 812 мест. Нацпроект «Демография» за этот же период времени даст нам 48 детских садов на 9 035 мест.

Как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука», Андрей Травников указал на проблемы в системе образования, с которыми сталкивают многие регионы.

В нацпроектах нет капитального ремонта ветхих школ. Только в нашей области таких учреждений 297 таких объектов. В этом году нацпроект дополнили, более того: выданы первые транши на со-финансирование таких работ.

Помимо зданий, надо улучшать и качество образования.

— Благодаря нацпроекту мы создаем новую инфраструктуру образования, но без высококвалифицированных педагогов она будет неэффективна. Нам необходимы учителя математики и информатики, технологии, предметов естественно-научного цикла с дополнительной подготовкой, — подчеркнул губернатор.

Сегодня в регионе создается непрерывная система повышения квалификации педагогов. Меняется система среднего профессионального образования. В 2020 году в рамках национального проекта будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU