Сотрудники ЗАГСА рассказали, какие самые необычные имена дают детям новосибирцы

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-23T14:32:04+03:00

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Сотрудники управления по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск о моде на имена, которые новосибирцы дают своим детям. Чиновникам удалось установить, что с начала 2019 года самыми популярными мужскими именами стали: Артем, Александр Дмитрий и Михаил. А женскими — Виктория, Анастасия Анна и София.

— Из редких и необычных имен, которые сибиряки дали своим новорожденным детям, можно выделить имена Аникадим, Еремей, Аристарх, Мечислав, Ждан, Марк-Савелий, Северьян, Добрыня, Влас, Данислав, Архип, Евсей и Ратибор среди мужских имен. А среди женских имен можно выделить такие имена как Анисия, Лукерья, Матрена, Агата, Серафима, Евдокия, Устинья, Агнесса, Роксана, Видинея, Саяна, Женевьева, Теона и Апполинария, — сообщили в управлении.

Также в сотрудники управления по делам ЗАГС НСО отметили, что с начала 2019 года было зарегистрировано всего 17748 записей о рождении, что на 1450 актов меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Также, за 7 месяцев 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 985 записей о перемене имени.

ИСТОЧНИК KP.RU