Наука новой эры: 18-20 сентября в Новосибирске пройдет «ТЕХНОПРОМ-2019»
«ТЕХНОПРОМ-2019» — крупнейшее технологическое мероприятие в России. В этом году тема деловой повестки — «Наука новой эры: технологии трансформации».
На выставке будут представлены государственные корпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия. Обсуждения коснуться науки и технологий, лидерства и партнерства, территорий роста, финансовых моделей, инноваций в медицине и образовании.
Главные действующие лица — топ-менеджеры ведущих российских компаний, представители деловых кругов из стран СНГ и АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций.
— Работа выставки направлена на повышение эффективности проектов в области экономики и промышленности и обеспечение комплексного развития регионов и страны в целом, — отмечают организаторы.
В этом году «ТЕХНОПРОМ» пройдет уже в седьмой раз.
Справка КП
В 2018 году «ТЕХНОПРОМ» посетили 7 840 человек из 19 стран. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 50 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.
Официальный сайт форума «ТЕХНОПРОМ»: http://forumtechnoprom.com/
ИСТОЧНИК KP.RU