Наука новой эры: 18-20 сентября в Новосибирске пройдет «ТЕХНОПРОМ-2019»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-23T12:43:04+03:00

Выставка направлена на то, чтобы регионы получили комплексное развитие. Фото: ООО Бизнес диалог

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«ТЕХНОПРОМ-2019» — крупнейшее технологическое мероприятие в России. В этом году тема деловой повестки — «Наука новой эры: технологии трансформации».

На выставке будут представлены государственные корпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия. Обсуждения коснуться науки и технологий, лидерства и партнерства, территорий роста, финансовых моделей, инноваций в медицине и образовании.

Главные действующие лица — топ-менеджеры ведущих российских компаний, представители деловых кругов из стран СНГ и АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций.

— Работа выставки направлена на повышение эффективности проектов в области экономики и промышленности и обеспечение комплексного развития регионов и страны в целом, — отмечают организаторы.

В этом году «ТЕХНОПРОМ» пройдет уже в седьмой раз.

Справка КП

В 2018 году «ТЕХНОПРОМ» посетили 7 840 человек из 19 стран. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 50 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.

Официальный сайт форума «ТЕХНОПРОМ»: http://forumtechnoprom.com/

ИСТОЧНИК KP.RU