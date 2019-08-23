2019-08-23T12:43:04+03:00
Наука

Наука новой эры: 18-20 сентября в Новосибирске пройдет «ТЕХНОПРОМ-2019»

Задача международного форума — продвинуть отечественные научные разработки и инновации
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Выставка направлена на то, чтобы регионы получили комплексное развитие. Фото: ООО Бизнес диалогВыставка направлена на то, чтобы регионы получили комплексное развитие. Фото: ООО Бизнес диалог
Изменить размер текста:

«ТЕХНОПРОМ-2019» — крупнейшее технологическое мероприятие в России. В этом году тема деловой повестки — «Наука новой эры: технологии трансформации».

На выставке будут представлены государственные корпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия. Обсуждения коснуться науки и технологий, лидерства и партнерства, территорий роста, финансовых моделей, инноваций в медицине и образовании.

Главные действующие лица — топ-менеджеры ведущих российских компаний, представители деловых кругов из стран СНГ и АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций.

— Работа выставки направлена на повышение эффективности проектов в области экономики и промышленности и обеспечение комплексного развития регионов и страны в целом, — отмечают организаторы.

В этом году «ТЕХНОПРОМ» пройдет уже в седьмой раз.

Справка КП

В 2018 году «ТЕХНОПРОМ» посетили 7 840 человек из 19 стран. На выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 50 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.

Официальный сайт форума «ТЕХНОПРОМ»: http://forumtechnoprom.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Бердском пляже пройдет благотворительная фотосессия
47 миллионов на мусоре: новосибирская ФАС нашла нарушения на сайте госзакупок
«Аппетитный» эксперимент: в новосибирской школе обеды заменили шведским столом
Особое внимание: ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в одном районе
Эксперт рассказал о правилах выбора хлеба: «Не стоит покупать нарезной хлеб и с блестящей корочкой»
Это кто там шевелится? Новосибирец нашел в упаковке с булкой живых насекомых
Не хватило мужества: новосибирец попал под суд за незаконную покупку тестостерона
В Новосибирске начали продавать Барби в инвалидных креслах
Новосибирец нашел труп в кустах, когда справлял нужду
«Приезжала полиция»: полуголые новосибирцы в звериных масках показали откровенную фотосессию на трассе
«Грохот стоит в квартире»: новосибирцы жалуются на шум от военных самолетов
Не заметила ребенка: в Новосибирске 9-летняя девочка на самокате оказалась под колесами «Тойоты»
«Все глухо стоит»: левобережье сковали пробки из-за трех аварий в одном месте
«Боюсь, что им ничего не будет, и денег не увижу»: в НИИТО школьники украли у массажиста кошелек с крупной суммой денег
«Туз» на дороге: водитель маршрутки возмутил новосибирцев игрой в карты
Домой не вернулся: под Новосибирском ищут мужчину в спортивной одежде и татуировках на груди
Подобрал ключ: сибиряк украл чужой пакет из камеры хранения в магазине
«Какие они красавчики»: кенгурята из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети
Построят за два года: госэкспертиза одобрила проект новой станции метро в Новосибирске
«У них нет даже обуви!»: из-за пожара мама с двумя детьми осталась на улице
«Сдайте нянечке на подарок»: новосибирцы жалуются на поборы в детском саду
Сибиряки попадают в секту, делая гимнастику
«Самый страшный зверь – человек»: изверги повесили собаку в лесу
Рыба-уродец: подросток поймал в Оби карася-мутанта
Антрополог рассказал новосибирцам зачем современные парни отращивают бороду и делают тату