2019-08-23T11:29:30+03:00
Общество

«Аппетитный» эксперимент: в новосибирской школе обеды заменили шведским столом

По подсчетам, шведский стол получается дешевле обычной системы питания, а у школьников при этом есть выбор
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Школьникам предложили шведский стол вместо комплексных обедов.Школьникам предложили шведский стол вместо комплексных обедов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В гимназии «Горностай», что находится в Советском районе Новосибирска, провели эксперимент: комплексные обеды заменили шведским столом.

— К нашему удивлению, если мы предлагаем школьникам на второе или картошку, или макароны, или рис, то дети берут все. Они выбирают. Они не обязательно, как говорят родители, будут есть что-то одно, — рассказала КП — Новосибирск про результаты эксперимента директор гимназии Ирина Путинцева.

Она отметила, что при шведском столе меньше продуктов идут в отходы.

— Дети выбирают, то, что им нравится, поэтому съедают почти все взятое. При комплексном обеде, ребенок может даже не прикоснуться к каше, и она пойдет на выброс. Несмотря на разнообразие пищи, шведский стол получается дешевле старой системы питания — на него уходит меньше продуктов, — поделилась Ирина Путинцева.

По ее словам, пока что все довольны результатами эксперимента в «Горностае»: как дети и их родители, так и администрация школы. Директор подчеркнула, что в этом году планируется ввести шведский стол и для учеников старших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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