2019-08-23T09:42:26+03:00
Общество

Не хватило мужества: новосибирец попал под суд за незаконную покупку тестостерона

Новосибирец попался, когда забирал посылку с запрещенным веществом на почте
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец попался на контрабанде, но отделался условным сроком.Новосибирец попался на контрабанде, но отделался условным сроком.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Заельцовский суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который попался на контрабанде.

— Мужчина, находясь в Новосибирске, через интернет заказал из Республики Беларусь посылку с содержащим в своем составе сильнодействующее вещество — тестостерон пропионат, который является сложным эфиром вещества — тестостерон. Он оплатил покупку и стал ждать посылку, — говорится в сообщении Заельцовского районного суда Новосибирска.

На почте новосибирец и был взят с поличным, когда пришел забирать свой товар.

— Его задержала полиция в одном из почтовых отделений города. Во время личного досмотра, в пакете у новосибирца изъяли посылку с запрещенным веществом массой 10,058 грамма, что является крупным размером. Ему было предъявлено обвинение по статье ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих веществ), — отметили в суде.

Мужчина свою вину в содеянном полностью признал и попросил о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Суд в свою очередь, учел, что мужчина привлекался впервые, в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно. На основании всех фактов, его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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