В Новосибирске начали продавать Барби в инвалидных креслах
Новосибирцам предлагают купить новую куклу Barbie. С ней в комплекте идет инвалидное кресло и пандус из пластика. Барби с таким аксессуаром можно купить в интернет-магазине популярной сети детских товаров и игрушек.
— Вот таких кукол стали продавать. Увидел в «Детском мире», когда решил посмотреть куколку в подарок, — рассказал КП — Новосибирск читатель.
Он добавил, что, судя по информации на сайте, куклы продаются у нас в Новосибирске и по всей сети в «Детском мире» в РФ.
— Все люди разные, у всех разное телосложение, физические возможности, стиль одежды, цвет кожи, волос. Особенная кукла Барби позволит вашей малышке лучше понять и представить разнообразие мира и людей вокруг, а также сформировать представление о здоровье как ценности человеческой жизни, — говорится в описании к кукле.
Производители добавляют, что коляска Барби имеет поворотные колеса и создана точно по образцу той, которая предназначена для человека, имеющего физические особенности. Благодаря множеству точек артикуляции и шарнирным соединениям куклу легко поместить на сиденье и придать ей естественную позу.
Стоимость куклы в комплекте с инвалидным креслом — 2699 рублей.
У кресла вращащиеся колесики. Фото: detmir.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU