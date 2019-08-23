2019-08-23T08:48:39+03:00
Общество

В Новосибирске начали продавать Барби в инвалидных креслах

У кресла имеются вращающиеся колесики и сделано оно точно по образцу того, что предназначено для человека
Надежда ЯРКОВА
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Барби идет в комплекте с инвалидным креслом и пандусом. Фото: detmir.ru.Барби идет в комплекте с инвалидным креслом и пандусом. Фото: detmir.ru.
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Новосибирцам предлагают купить новую куклу Barbie. С ней в комплекте идет инвалидное кресло и пандус из пластика. Барби с таким аксессуаром можно купить в интернет-магазине популярной сети детских товаров и игрушек.

— Вот таких кукол стали продавать. Увидел в «Детском мире», когда решил посмотреть куколку в подарок, — рассказал КПНовосибирск читатель.

Он добавил, что, судя по информации на сайте, куклы продаются у нас в Новосибирске и по всей сети в «Детском мире» в РФ.

— Все люди разные, у всех разное телосложение, физические возможности, стиль одежды, цвет кожи, волос. Особенная кукла Барби позволит вашей малышке лучше понять и представить разнообразие мира и людей вокруг, а также сформировать представление о здоровье как ценности человеческой жизни, — говорится в описании к кукле.

Производители добавляют, что коляска Барби имеет поворотные колеса и создана точно по образцу той, которая предназначена для человека, имеющего физические особенности. Благодаря множеству точек артикуляции и шарнирным соединениям куклу легко поместить на сиденье и придать ей естественную позу.

Стоимость куклы в комплекте с инвалидным креслом — 2699 рублей.

У кресла вращащиеся колесики. Фото: detmir.ru.

У кресла вращащиеся колесики. Фото: detmir.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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