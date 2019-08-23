«Приезжала полиция»: полуголые новосибирцы в звериных масках показали откровенную фотосессию на трассе

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-23T07:38:42+03:00

Своим эпатажным видом они привлекли внимание не только проезжавших мимо водителей

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Новосибирцы устроили провокационную фотосессию на загородной трассе, раздевшись и нацепив звериные маски.

Инстаграм взорвала фотосессия молодых новосибирцев. Они примерили звериные образы, при этом оставив на себе минимум одежды. В качестве реквизита молодые люди: две девушки и парень, использовали маски животных: слона, собаки, коня и лисы. Местом съемки была выбрана обочина загородной трассы. Проезжающих водителей явно заинтересовало происходящее.

Троица оголилась, нацепив на головы маски животных. Фото: instagram.com/katyabarsik.

— Когда мы фотографировались, приехала полиция. Она была очень заинтересована, даже пообщалась с нами и пожелала удачи. Дальнобойщики и водители, проезжающие мимо, бибикали нам — мне кажется, они тоже хотели принять участие в нашей съемке, — рассказал КП — Новосибирск участник фотосессии Федор.

По его признанию, они регулярно устраивают подобные фотосэты. Идеи для них появляются из ниоткуда — участники артгруппы просто предлагают сделать то, что, по их мнению, будет крутым и креативным. Именно так они сделали фотосет про русалку на шиномонтажке или провели выставку, посвященную унитазу.

Своим видом они привлекли внимание проезжавших машин и даже полиции. Фото: instagram.com/katyabarsik.

ИСТОЧНИК KP.RU