«Туз» на дороге: водитель маршрутки возмутил новосибирцев игрой в карты

СЕГОДНЯ 03:50 2019-08-23T03:50:14+03:00

Водитель маршрутки умеет и за дорогой следить, и попутно в карты играть. Фото: vk.com/pdsnvs.

При этом другая половина комментаторов не видит в этом ничего плохого

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Водители такси, как правило, закрывают глаза на такой неаккуратный стиль езды — они просто хотят побыстрее оказаться дома. Другое дело, если водитель маршрутки занят за рулем еще чем то, помимо вождения и сбора денег за проезд. Например, игрой в карты.

— Водитель маршрутного такси №11 играет в карты, попутно везет полную маршрутку людей! Это нормально? — возмущается приславший фото в группу «Подслушано Новосибирск» подписчик.

При этом он явно не рассчитывал на тот ответ, который ему дали в комментариях другие новосибирцы:

— Нормально, у каждого свои заморочки. Вот он работает с раннего утра до позднего вечера, ему надо как то разнообразить рабочее время, вот и итог. Просто надо лояльнее немного относиться, и все будет хорошо, — гласит один из ответных комментариев к фотографии.

Большинство других комментаторов не только разделяют это мнение, но и задают неудобные вопросы автору фото — если ему что-то не нравится, то почему он не выскажет все напрямую водителю маршрутки?

ИСТОЧНИК KP.RU