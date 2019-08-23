2019-08-23T03:31:43+03:00
Общество

Домой не вернулся: под Новосибирском ищут мужчину в спортивной одежде и татуировках на груди

Также у пропавшего имеются татуировки на пальцах руки и ногах
Надежда ЯРКОВА
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О мужчине ничего не известно уже около двух месяцев. Фото: "Лиза Алерт".О мужчине ничего не известно уже около двух месяцев. Фото: "Лиза Алерт".
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Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 46-летнего Андрея Елкина, который находился на станции Ояш Мошковского района Новосибирской области. О его местонахождении ничего не известно с 1 июля текущего года.

— Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые с проседью. В день пропажи предположительно был одет в светлую футболку, спортивные штаны и кроссовки, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Также из особых примет отмечают, что у мужчины имеются татуировки на груди, пальцах руки и ногах.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится Андрей Елкин, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

У пропавшего имеются татуировки на теле. Фото: "Лиза Алерт".

У пропавшего имеются татуировки на теле. Фото: "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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