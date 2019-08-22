2019-08-22T21:37:07+03:00
Происшествия

Подобрал ключ: сибиряк украл чужой пакет из камеры хранения в магазине

Однако, поняв, что ничего из похищенных вещей ему не нужно, мужчина просто оставил пакет на скамейке
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирец украл чужой пакет из камеры хранения в супермаркете.Новосибирец украл чужой пакет из камеры хранения в супермаркете.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирец украл чужие вещи из ячейки хранения в одном из городских супермаркетов. Мужчина подобрал подходящий ключ, после чего просто открыл дверцу и забрал из камеры хранения пакет с находившимся в нем товаром.

— Подсудимый в тот день был в магазине не один, — сообщается на сайте суда Дзержинского района города Новосибирска. — Он пошел в супермаркет вместе со своей знакомой, которая перед проходом в торговый зал положила свои вещи в камеру хранения. Когда женщина уже закончила с покупками, то попросила своего спутника забрать ее вещи из ячейки и отдала ему ключ без номера кабинки. Тогда подсудимый попробовал подобрать ключ к замку, однако, пакет в кабинке, которую ему удалось открыть, не принадлежал его спутнице. Тогда он закрыл ее и вернул ключи женщине.

Свой пакет спутница подсудимого позже забрала. А он, побродив немного между кабинок, решил все-таки украсть чужие вещи из той ячейки, которую случайно открыл. В этом пакете находился женский берет, трикотажная шапка, стиральный порошок, крем для рук и бритвенный станок. Всего, сумма украденных вещей составила 2643 рубля. Поняв, что ничего из похищенного ему не нужно, мужчина оставил пакет на скамейке на улице.

Свою вину подсудимый полностью признал, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, в течение которых он должен будет состоять на учете в специализированном государственном органе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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