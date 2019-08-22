«Какие они красавчики»: кенгурята из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети
В Новосибирском зоопарке уже долгое время проживают кенгуру беннета. Не так давно, в семье австралийских сумчатых из нашего зверинца было пополнение. А совсем недавно детеныши кенгуру уже начали показываться людям и свободно гулять по вольеру. Многие новосибирцы не смогли остаться равнодушными к таким забавным малышам и сразу же решили сделать снимки забавных зверьков.
Милые кенгурята гуляют по вольеру. Фото: vladimir_shadrin
— Наш Новосибирский зоопарк, — подписал свои фотографии кенгурят на своей страничке Instagram vladimir_shadrin, — Маленький детеныш кенгуру.
В комментариях под постом с фото, пользователи соцсетей отметили, что маленький кенгуру выглядит очень милым:
— Какие они красавчики!
— Очень милый малыш.
— Они очень красивые!
Напомним, кенгуру беннета появились в Новосибирском зоопарке в 2007 году. За 10 лет у семейства этих сумчатых в нашем зверинце появилось на свет 32 кенгуренка.
ИСТОЧНИК KP.RU