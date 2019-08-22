2019-08-22T19:51:50+03:00
Общество

Построят за два года: госэкспертиза одобрила проект новой станции метро в Новосибирске

А свою работу станция начнет в первом квартале 2022 года
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске уже началось строительство новой станции метро.В Новосибирске уже началось строительство новой станции метро.
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В Новосибирске в октябре начнут монтировать основные конструкции станции метро «Спортивная». То, как этот проект планируется реализовать и его детали обсудили на выездном штабе по строительству транспортной инфраструктуры к новому ЛДС. Возглавил это событие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— В Москве мы получили положительное заключение экспертизы 20 августа, — отмечает мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. — Сейчас у нас уже есть все необходимые документы для постройки станции метро «Спортивная». Пока стройка находится еще на самом начальном своем этапе, а генподрядчика мы определим концу сентября по итогам конкурса. А он в свою очередь предоставит нам информацию обо всех остальных работах: заливку фундамента, установка основных конструкций эстакады. Также на территории стройки будут стоять видеокамеры, которые будут записывать все, что там происходит.

Строить станцию планируют 25 месяцев, трудиться над созданием новой подземки будут примерно 300 человек. Протяженность станции будет составлять 134 метра, там будут обустроены три вестибюля с тремя эскалаторами на каждом (всего их будет 12 штук),а также боковые площадки входных групп. Эта станция также будет отличаться от других тем, что двери платформы будут открываться одновременно с дверями поезда.

— Пока что на объекте заменяют грунт, обустраивают строительный городок, проводится временное электроснабжение и теплоснабжение, а также канализация,- рассказал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик. — Но основной этап — строительно-монтажные работы — мы сможем закончить где-то в середине 2021. Потом займемся монтажом технологического оборудования.

Строить фундамент рабочие планируют начать приблизительно через месяц. Как утверждает начальник объекта Александр Песцов, в планах сделать как можно больше монолитных конструкций до начала зимы. А пока устанавливаются ливневые и очистительные сооружения.

Начать свою работу станция планирует в первом квартале 2022.

ИСТОЧНИК KP.RU

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