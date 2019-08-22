«Сдайте нянечке на подарок»: новосибирцы жалуются на поборы в детском саду

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-22T17:46:48+03:00

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Новосибирцы жалуются на поборы в детских садах. Люди утверждают, что воспитатели вместе с родительским комитетом, регулярно требуют деньги на различные нужды, которые нигде не зафиксированы.

— Мы сдаем ежемесячно по 700 рублей в фонд попечительского совета и раз в год сдаем по 1,5 тысячи рублей в фонд группы, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск возмущенная мама ребенка, который посещает этот детский сад. — Причем, несмотря на то, что садик у нас муниципальный, а взносы якобы добровольные, если ты не сдаешь эти деньги — то сразу на тебя начинают давить. Публикуют в общем чате группы списки тех, кто еще не скинулся, говорят родителям, которые не сдали деньги, что их дети пользуются всеми вещами в садике за чужой счет.

Однако понять, куда именно уходят эти деньги возмущенные родители не могут до сих пор. Воспитатели и родительский комитет либо не предоставляют никаких документов о растратах совсем, либо предоставляют настолько странные чеки, разобраться в которых бывает порой невозможно.

— Деньги, которые мы сдаем в попечительский совет вообще непонятно на что тратятся, а по поводу нужд группы — воспитательница иногда присылает нам чеки, но что-то высчитать из них просто нельзя, — рассказывает возмущенная сибирячка. — К примеру, она заходит в магазин, покупает там сразу и что-то себе домой и что-то в садик. Поэтому по сумме непонятно выходит. К тому же, покупает она гораздо меньше, чем можно было бы купить на наши деньги. А недавно стали сразу собирать деньги на день рождения воспитательниц: пишут в беседе конкретную сумму и говорят — сдавайте.

Несмотря на то, что, по словам родителей, их садик еще совсем новый, воспитатели утверждают, что он уже нуждается в ремонте и покупке прочих необходимых вещей. Сотрудники детского сада так же говорят, что на все это деньги из бюджета им не выделяются, поэтому и приходится брать у родителей.

— Я уже обращалась с жалобой в наш местный департамент образования, — пояснила женщина. — Но там мне отвечают очень размытыми формулировками. Мол, не хотите — не платите. Ведь садик говорит, что взносы добровольные. А у нас эта сумма даже в договоре прописана — значит, это уже не добровольный взнос. К тому же, если ты не платишь, как я уже сказала, то просто невозможно там спокойно существовать. Сейчас буду снова писать в департамент, спрошу, действительно ли деньги не выделяют, и буду еще раз просить разобраться со всей этой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU