2019-08-22T18:01:34+03:00
Общество

«У них нет даже обуви!»: из-за пожара мама с двумя детьми осталась на улице

Семье Писаревых требуется помощь, сейчас они живут в бане у соседей
Анна ПАШАГИНА
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Это все, что осталось от дома семьи Писаревых.Это все, что осталось от дома семьи Писаревых.Фото: СОЦСЕТИ
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В Первомайском районе на улице Лениногорская произошел пожар. Сгорел дом семьи Писаревых. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

— У семьи Писаревых сгорел дом, а вместе с ним все имущество. У Ирины Писаренко двое детей, обучающихся в школе. Виктория десятиклассница и Андрей второклассник. На данный момент у них нет даже одежды и обуви. А ведь скоро начало учебного года, — пишут в группе «Первомайский район города Новосибирска».

Сейчас семья Писаревых будет жить в бане у соседки, потому что им некуда идти.

— С маневренным жильем договориться не получилось, сказали его нет. Сейчас ребятишкам нужна канцелярия, одежда, потому что их сгорела в доме, на всю семью спальные принадлежности,- рассказал один из соседей семьи Писаревых.

Размеры одежды Ирина 48, размер обуви — 36, у Виктории размер одежды — 44, размер обуви — 37, у Андрея рост 128 сантиметров, размер обуви — 32.

Вещи можно передать через соседа Михаила.

Дом сгорел до тла. Фото: СОЦСЕТИ

Дом сгорел до тла.Фото: СОЦСЕТИ

То, что осталось от дома семьи Писаревых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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