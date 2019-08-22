Сибиряки попадают в секту, делая гимнастику

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-22T16:12:42+03:00

В Новосибирске пострадавших от этого явления нет. Фото: группа "Собор во имя святого Александра Невского"

Новосибирские сектоведы борятся с китайской сектой «Фалуньгун», которая запрещена в Поднебесной с 1999 года

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Новосибирские сектоведы бьют тревогу. В России набирает популярность китайское сектантское движение «Фалуньгун», идеологию которого разработал работник конного завода Ли Хунчжи. Оно содержит в себе элементы буддизма, даосизма, конфуцианства.

— Как и любая секта, эта работает «под прикрытием». В данном случае это оздоровительная гимнастика «цигун», — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр Новопашин, руководитель информационного центра по вопросам сектантства при Соборе во имя св. Александра Невского. — Они говорят, что смогут вылечить вас от всех болезней. Это людей и подкупает, особенно пожилых.

Узнать последователей данной секты легко. Их знак — колесо «фалунь»: ярко-оранжевый круг со свастикой внутри, последователи движения предпочитают и в одежде оранжевые и желтые цвета.

— Не редки случаи, когда последователи этой секты заканчивали жизнь самоубийством или же убивали своих родственников, считая, что в них вселился «демон», — предупреждает Александр Новопашин. Хотя официально в Новосибирске пострадавших от влияния этого движения пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU