«Самый страшный зверь – человек»: изверги повесили собаку в лесу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-22T15:26:57+03:00

В соцсетях люди настаивают на наказании для живодера

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В Калининском районе Новосибирца неизвестные люди повесили собаку на дереве в лесу. Как сообщают местные жители, труп животного находится там уже около двух недель.

— В нашем районе был повешен пес в лесу, — написал пост подписчик группы «Ревизорро Новосибирск». — Висит здесь уже примерно вторую неделю. Бедняга умер мучительной смертью. Как так вообще можно? Мы же должны быть в ответе за тех, кого приручили!

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к такому ужасающему событию. В комментариях под постом многие люди настаивали на том, чтобы человек, который это совершил, понес заслуженное наказание:

— Самый страшный зверь — это человек!

— Нужен закон, который бы это пресекал. Такие люди должны быть наказаны!

— Необходимо воспитывать своих детей таким образом, чтобы их них не вырастали живодеры.

ИСТОЧНИК KP.RU