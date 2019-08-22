2019-08-22T14:33:25+03:00
Общество

Рыба-уродец:подросток поймал в Оби карася-мутанта

Необычный улов активно обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Подросток поймал в Оби карася-мутанта. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"Подросток поймал в Оби карася-мутанта. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"
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На прошлой неделе 15-летний подросток поймал в Оби необычную рыбу: карася, у которого не было почти половины головы. Как утверждает парень, несмотря на то, что рыбалкой он увлекается с трех лет, такой необычный улов у него в первый раз.

— Я рыбачил 18 августа, под Коммунальным мостом. Ловил на удочку, насадка была перловка, — рассказал КП-Новосибирск юный рыбак Анатолий. — Таких рыб я из воды еще не вытаскивал. Был как-то, около двух лет назад, язь без глаз. Но такой карась — впервые. Причем, долго ждать не пришлось — попался на удочку буквально после 15 минут с начала рыбалки!

Фотографию необычной рыбы сибиряк выложил в паблике «Рыбалка в Новосибирске». В комментариях под постом пользователи соцсетей сразу же начали бурно обсуждать такой улов:

— Может быть, лодочным винтом ему голову срезало.

— Я часто раньше таких ловил. Правда, не ел их — выкидывал.

— Это еще раз доказывает, что караси — неубиваемые.

— Ничего страшного в этой рыбе нет, можно спокойно кушать.

Однако парень пока что решил отложить своего «карася без головы» до лучших времен.

— Пока положил в морозилку эту рыбу, — говорит Анатолий. — Сам-то я ее не ем вообще. Обычно соседям отдаю, а эту, может быть, кошкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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