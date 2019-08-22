2019-08-22T13:58:58+03:00
Общество

Антрополог рассказал новосибирцам зачем современные парни отращивают бороду и делают тату

Стремление украсить себе подобным образом можно было заметить еще у первобытных людей
Алена КУЛЕШОВА
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Ученый антрополог считает, что первобытные мужчины украшали себя, чтобы понравиться женщинам. Фото: "Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области"Ученый антрополог считает, что первобытные мужчины украшали себя, чтобы понравиться женщинам. Фото: "Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области"
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В Новосибирске с 19 по 28 октября при поддержке министерства культуры пройдет международный театральный фестиваль «ХАОС». В рамках его арт-резиденции недавно также состоялась скайп-лекция антрополога Станислава Дробышевского, который рассказал о том, когда именно наши далекие предки начали стремиться к прекрасному и каким образом это находит отражения в современных людях в наши дни. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

— Думать, что первобытные люди жили только в пещерах — это ошибка, — рассказывает ученый. — Люди жили в саванне, постоянно кочевали по открытым местам. Но если была пещера — это становилось просто удачей для первобытного человека. Ведь там можно было спрятаться, например, от дождя или ветра. Конечно же, в саванне виды очень однообразные. Поэтому, когда человек начал расширять свои географические горизонты, то начал обращать внимание на живописные виды. В таких местах, кстати, находили даже по нескольку стоянок сразу. Любовь к красивым видам сохранилась у людей до сих пор. Человеческому глазу интереснее рассматривать что-то необычное, интересное.

К тому же, есть версия, что мужчины создавали себе украшения, чтобы привлечь женщин. К примеру, если ты можешь сделать ожерелье из когтей какого-нибудь животного, которого сложно поймать — то ты однозначно привлекательный, ведь от тебя будет здоровее потомство. Самыми популярными способами украсить себя среди древних людей были нательные украшения или татуировки.

— Зная все это, можно не удивляться пристрастию современных мужчин к отращиванию бороды или тату, — утверждает ученый. — Они хотят понравиться женщинам. Ведь мамонтов сейчас никто не убивает, так хоть бородой внимание дамы привлечь можно.

Высказался ученый и по поводу знаменитых наскальных рисунков. По его мнению, эти изображения имеют не только сакральный смысл, но и демонстрируют вполне обычное желание человека чем-то поделиться с миром.

— Вот что-то свербит внутри у человека, ему надо поделиться с окружающими своим свербением, а окружающим, мягко говоря, плевать на все эти душевные метания. Поэтому человек хватает зубило и охру и бежит в какой-нибудь труднодоступный угол в пещере, чтобы никто его не нашел, — и давай рисовать! — говорит Станислав Дробышевский. — Такие выплески души были. Чувство прекрасного рождалось. И искусство, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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