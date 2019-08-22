2019-08-22T12:36:27+03:00
Общество

Две 13-летние школьницы из Новосибирской области стали мамами

В облстате подсчитали несовершеннолетних матерей
Анна ПАШАГИНА
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Молодыми мамами становятся девочки в возрасте от 13-17 лет.Молодыми мамами становятся девочки в возрасте от 13-17 лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Самым молодым мамам, которые проживают в Новосибирской области, всего 13 лет. Об этом КП-Новосибирск сообщили в облстате. По данным службы статистики, в столице Сибири проживают две матери-одиночки, которым всего 13 лет. Каждая воспитывает по одному ребенку. Также мамами стали пятеро школьниц, которым всего 14 лет. 24 девочки родили ребенка в возрасте 15 лет.

— Всего за прошлый год девочки в возрасте 13-17 лет родили 278 детей, 136 из них будут воспитываться только мамами, без отцов, — рассказали КП-Новосибирск в Федеральной службе государственной статистики по Новосибирской области. — Также в прошлом году несколько 16-летних девушек родили по второму ребенку вне брака.

Нашлась одна 16-летняя девушка, которая стала мамой в третий раз, при этом ее поддержали в этом родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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