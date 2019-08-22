Более 15 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в Новосибирской области
В этом году в Новосибирской области клещи начали свою активность в мае месяце, что раньше обычного. Такой скачок произошел из-за погодных условий.
— На 20 августа зарегистрировано 14973 человека, которые обратились с укусами клещей. Из них 22 ребенка заболели клещевым энцефалитом, 5 детей клещевым боррелиозом. Всего 224 человека пострадали от укусов, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В управлении сообщают, что укусы чаще всего регистрируют в Искитимском, Ордынском, Тогучинском районах, а также в городе Бердске и Новосибирске.
— В этом году мы планируем привить почти 30 тысяч человек, — говорят в Роспотребнадзоре. — Потому что самой эффективной мерой профилактики является иммунизация.
Роспотребнадзор советует использовать для защиты от клещей отпугивающие средства — репелленты. Их нужно наносить на открытые участки тела и одежду.
ИСТОЧНИК KP.RU