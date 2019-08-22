Более 15 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-22T12:11:27+03:00

От укуса клеща пострадали более 200 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из них 27 детей заразились болезнями, которые переносит кровосос

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В этом году в Новосибирской области клещи начали свою активность в мае месяце, что раньше обычного. Такой скачок произошел из-за погодных условий.

— На 20 августа зарегистрировано 14973 человека, которые обратились с укусами клещей. Из них 22 ребенка заболели клещевым энцефалитом, 5 детей клещевым боррелиозом. Всего 224 человека пострадали от укусов, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В управлении сообщают, что укусы чаще всего регистрируют в Искитимском, Ордынском, Тогучинском районах, а также в городе Бердске и Новосибирске.

— В этом году мы планируем привить почти 30 тысяч человек, — говорят в Роспотребнадзоре. — Потому что самой эффективной мерой профилактики является иммунизация.

Роспотребнадзор советует использовать для защиты от клещей отпугивающие средства — репелленты. Их нужно наносить на открытые участки тела и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU