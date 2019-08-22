2019-08-22T11:55:35+03:00
Общество

ВИЧ-инфицированная сибирячка добилась выдачи бесплатных макарон и гречки

Продуктовые пакеты выдали, но на это ушло более 30 дней
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ВИЧ-инфицированные Новосибирска добиваются социальной поддержки,ВИЧ-инфицированные Новосибирска добиваются социальной поддержки,Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

ВИЧ-положительная жительница Новосибирска попыталась получить положенную социальную помощь. Еще в мае в Новосибирске мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, что на поддержку от города могут рассчитывать больные инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека. По закону пациентам должна быть оказана натуральная социальная помощь - макароны, сахар, овсянка, гречка, сгущенка и некоторые консервы. Но пакет с продуктами, которые должны выдавать каждому больному, оказалось не так просто забрать.

- Так как я юрист по образованию, то знаю законы, я осведомлена, что можно требовать, а что нет. Я пришла в очередной раз в местный Центр СПИД, говорю, дайте мне продуктовый набор, там меня направили к врачу за справкой, что я ВИЧ-положительная. Потом в комплексный центр социального обслуживания Центрального округа. Но там оказались вообще не в курсе, что положено по закону ВИЧ-инфицированным, - рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Для того, чтобы получить положенный пакет с продуктами, Евгении пришлось собрать множество документов. У больной начали узнавать, кем работает ее муж, сколько денег они получают, каким имуществом владеют. В итоге девушка потратила на сбор бумаг месяц.

- Трудности возникли из-за того, что не разработана специальная справка, согласно которой мы бы выдавали продукты питания, - прокомментировала КП-Новосибирск директор комплексного центра социального обслуживания Наталья Хомлянская. – Тем не менее, мы приняли всех желающих даже без этой справки, все нуждающиеся в итоге получили продуктовые пакеты, пусть это и заняло какое-то время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две 13-летние школьницы из Новосибирской области стали мамами
Более 15 тысяч человек пожаловались на укусы клещей в Новосибирской области
Сломалось или закрыли? В Новосибирске остановилось новое колесо обозрения
И как это теперь есть? Новосибирцев рассмешила колбаса из кенгурятины
«Приполз и молча просил помощи»: в похоронном доме выхаживают дворнягу без голоса
Месть борщевика: новосибирец покрылся волдырями после прополки огорода
Даже не остановился: водитель на «Прадо» переехал собаку на заправке
Принюхаться и жить дальше: дом инвалидов с фекалиями пообещали отремонтировать через 22 года
Война между соседями: новосибирцы не могут поделить площадку во дворе жилого дома
Поиски пропавшего в военном городке Игоря Гнездилова завершились трагедией
В Новосибирске вор уснул, пока ждал полицию
«Не хотела бы такое увидеть»: новосибирец нашел хищное насекомое, поедающее головы
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Оденут в форму: многодетным семьям из Новосибирска выдали 30 миллионов рублей на одежду к школе
На праздничном открытии «Галамарта» в Новосибирске - подушка или 3 килограмма стирального порошка - всего за 99 рублей!
Завораживающе красиво: новосибирцы завалили соцсети фотографиями утреннего тумана
Перепутала с пещерой: летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев
«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами
К зомбиапокалипсису готов! В квартире новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов