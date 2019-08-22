ВИЧ-инфицированная сибирячка добилась выдачи бесплатных макарон и гречки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-22T11:55:35+03:00

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ВИЧ-положительная жительница Новосибирска попыталась получить положенную социальную помощь. Еще в мае в Новосибирске мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, что на поддержку от города могут рассчитывать больные инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека. По закону пациентам должна быть оказана натуральная социальная помощь - макароны, сахар, овсянка, гречка, сгущенка и некоторые консервы. Но пакет с продуктами, которые должны выдавать каждому больному, оказалось не так просто забрать.

- Так как я юрист по образованию, то знаю законы, я осведомлена, что можно требовать, а что нет. Я пришла в очередной раз в местный Центр СПИД, говорю, дайте мне продуктовый набор, там меня направили к врачу за справкой, что я ВИЧ-положительная. Потом в комплексный центр социального обслуживания Центрального округа. Но там оказались вообще не в курсе, что положено по закону ВИЧ-инфицированным, - рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Для того, чтобы получить положенный пакет с продуктами, Евгении пришлось собрать множество документов. У больной начали узнавать, кем работает ее муж, сколько денег они получают, каким имуществом владеют. В итоге девушка потратила на сбор бумаг месяц.

- Трудности возникли из-за того, что не разработана специальная справка, согласно которой мы бы выдавали продукты питания, - прокомментировала КП-Новосибирск директор комплексного центра социального обслуживания Наталья Хомлянская. – Тем не менее, мы приняли всех желающих даже без этой справки, все нуждающиеся в итоге получили продуктовые пакеты, пусть это и заняло какое-то время.

ИСТОЧНИК KP.RU