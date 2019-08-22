«Приполз и молча просил помощи»: в похоронном доме выхаживают дворнягу без голоса

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-22T11:43:28+03:00

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Собака живет на территории новосибирского Похоронного дома ИМИ уже много лет, но недавно с ней случилась беда — подралась с собакой и серьезно пострадала.

— Эта собака — дворняжка, возможно помесь с овчаркой, живет у нас на территории уже очень давно, около 5-7 лет. Мы прозвали пса Шариком. Он диковат, к людям не подходит и к себе не подпускает. Очень боится людей, но у нас прижился. Наверное, когда то с ним что-то нехорошее случилось, у него нет голоса, а еще он прихрамывает, — рассказала КП — Новосибирск администратор НИИ Екатерина Шарикова.

А на прошлой неделе он вернулся с прогулки с раной.

— Мы не сразу заметили. Он стал больше лежать, походить к нам и смотреть жалостно. Тогда и разглядели рану на горле. По всей видимости, подрался с другой собакой. Но чтобы посмотреть, или помочь как-то у нас не получилось, он по-прежнему не подпускал к себе. Мы тогда всем коллективом сбросились, вызвали ветеринара. Он его поймал, осмотрел, обработал рану, поставил укол и прописал антибиотики. Вот сейчас лечим, — добавила Екатерина.

Она добавила, что Шарик практически как член семьи для всех работников НИИ. Хотя Его здесь очень любят, а теперь еще и лечат.

ИСТОЧНИК KP.RU