2019-08-22T11:43:28+03:00
Дом. Семья

«Приполз и молча просил помощи»: в похоронном доме выхаживают дворнягу без голоса

Собаке ставят уколы и надеются на его скорейшее выздоровление
Надежда ЯРКОВА
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Шарик для работников НИИ как член семьи.Шарик для работников НИИ как член семьи.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Собака живет на территории новосибирского Похоронного дома ИМИ уже много лет, но недавно с ней случилась беда — подралась с собакой и серьезно пострадала.

— Эта собака — дворняжка, возможно помесь с овчаркой, живет у нас на территории уже очень давно, около 5-7 лет. Мы прозвали пса Шариком. Он диковат, к людям не подходит и к себе не подпускает. Очень боится людей, но у нас прижился. Наверное, когда то с ним что-то нехорошее случилось, у него нет голоса, а еще он прихрамывает, — рассказала КПНовосибирск администратор НИИ Екатерина Шарикова.

А на прошлой неделе он вернулся с прогулки с раной.

— Мы не сразу заметили. Он стал больше лежать, походить к нам и смотреть жалостно. Тогда и разглядели рану на горле. По всей видимости, подрался с другой собакой. Но чтобы посмотреть, или помочь как-то у нас не получилось, он по-прежнему не подпускал к себе. Мы тогда всем коллективом сбросились, вызвали ветеринара. Он его поймал, осмотрел, обработал рану, поставил укол и прописал антибиотики. Вот сейчас лечим, — добавила Екатерина.

Она добавила, что Шарик практически как член семьи для всех работников НИИ. Хотя Его здесь очень любят, а теперь еще и лечат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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