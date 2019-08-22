2019-08-22T10:32:41+03:00
Общество

Месть борщевика: новосибирец покрылся волдырями после прополки огорода

По словам мужчины, его рука выглядела жутко, словно у прокаженного
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сейчас рука уже выглядит не так страшно, как в превые дни. Фото: Владимир Притьмов.Сейчас рука уже выглядит не так страшно, как в превые дни. Фото: Владимир Притьмов.
Изменить размер текста:

Житель Новосибирска получил ожог руки от ядовитого растения, после прополки травы на участке.

— В выходные были с женой на даче. Супруга подозвала и попросила выдернуть траву на участке. Я, в принципе, слышал о борщевике до этого, но лично с ним не встречался, да и не знал, как он выглядит: стебель довольно длинный, с меня ростом с большими листьями. А наверху соцветие, похожее на укроп. Ну, я его и взялся за него руками, да и выдирался он легко. Триммером я часто кошу траву на даче, и вначале я думал, что это у меня аллергия, потому что на месте точек красных были волдыри с жидкостью внутри. Волдыри были от 2 до 5 миллиметров, нажмешь — лопается, потом чешется страшно. А потом в интернете посмотрел и понял, что это ожог от борщевика. Я и раньше о нем слышал, но не думал, что растение настолько мощное, что такую реакцию оставляет, — поделился с КП — Новосибирск местный житель Владимир Притьмов.

Он пояснил, что на фото, это уже зажившая рука.

— А вначале она выглядела, как будто я прокаженный — очень страшно. Теперь я научен, знаю, как он выглядит, и больше без перчаток и длинных рукавов больше не подойду к этой траве, — подытожил пострадавший от травы новосибирец.

Сейчас же Владимир мажет руку заживляющей мазью. По его словам, заживает рука довольно быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Даже не остановился: водитель на «Прадо» переехал собаку на заправке
Принюхаться и жить дальше: дом инвалидов с фекалиями пообещали отремонтировать через 22 года
Война между соседями: новосибирцы не могут поделить площадку во дворе жилого дома
Поиски пропавшего в военном городке Игоря Гнездилова завершились трагедией
В Новосибирске вор уснул, пока ждал полицию
«Не хотела бы такое увидеть»: новосибирец нашел хищное насекомое, поедающее головы
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Оденут в форму: многодетным семьям из Новосибирска выдали 30 миллионов рублей на одежду к школе
На праздничном открытии «Галамарта» в Новосибирске - подушка или 3 килограмма стирального порошка - всего за 99 рублей!
Завораживающе красиво: новосибирцы завалили соцсети фотографиями утреннего тумана
Перепутала с пещерой: летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев
«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами
К зомбиапокалипсису готов! В квартире новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов