Месть борщевика: новосибирец покрылся волдырями после прополки огорода

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-22T10:32:41+03:00

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Житель Новосибирска получил ожог руки от ядовитого растения, после прополки травы на участке.

— В выходные были с женой на даче. Супруга подозвала и попросила выдернуть траву на участке. Я, в принципе, слышал о борщевике до этого, но лично с ним не встречался, да и не знал, как он выглядит: стебель довольно длинный, с меня ростом с большими листьями. А наверху соцветие, похожее на укроп. Ну, я его и взялся за него руками, да и выдирался он легко. Триммером я часто кошу траву на даче, и вначале я думал, что это у меня аллергия, потому что на месте точек красных были волдыри с жидкостью внутри. Волдыри были от 2 до 5 миллиметров, нажмешь — лопается, потом чешется страшно. А потом в интернете посмотрел и понял, что это ожог от борщевика. Я и раньше о нем слышал, но не думал, что растение настолько мощное, что такую реакцию оставляет, — поделился с КП — Новосибирск местный житель Владимир Притьмов.

Он пояснил, что на фото, это уже зажившая рука.

— А вначале она выглядела, как будто я прокаженный — очень страшно. Теперь я научен, знаю, как он выглядит, и больше без перчаток и длинных рукавов больше не подойду к этой траве, — подытожил пострадавший от травы новосибирец.

Сейчас же Владимир мажет руку заживляющей мазью. По его словам, заживает рука довольно быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU