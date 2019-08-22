2019-08-22T09:53:47+03:00
Общество

Даже не остановился: водитель на «Прадо» переехал собаку на заправке

Животное мирно загорало на солнышке на территории заправочной станции
Надежда ЯРКОВА
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Собака мирно лежала на территории заправки.Собака мирно лежала на территории заправки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Октябрьском районе Новосибирска на одной из автозаправок водитель проехал по собаке. К сожалению, животное погибло.

— Владелец Toyota Land Cruiser Prado заправился, проехал через заправку, выехав с АЗС под знак, запрещающий проезд. При этом водитель переехал собаку, которая мирно загорала на солнышке на территории станции, — поделился ставший свидетелем произошедшего подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

После наезда внедорожника собака умерла от травм. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

После наезда внедорожника собака умерла от травм.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Он добавил, что водитель внедорожника переехал животное на скорости, после чего собака отбежала к танкерам и скончалась через несколько минут.

По мнению мужчины, водитель «Тойоты» должен быть наказан по статье 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.

Пользователи соцсетей с ним полностью согласны. Вот что они пишут в комментариях, жалея погибшее животное:

— Жесть какая, так и человека не увидит.

— Малышу мягких облачков, а водителю наказание по всей строгости. Он так же и ребенка получается, может не заметить.

Водитель на Прадо переехал собаку на заправке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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