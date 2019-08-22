2019-08-22T08:55:05+03:00
Общество

Принюхаться и жить дальше: дом инвалидов с фекалиями пообещали отремонтировать через 22 года

Жилье новосибирских пенсионеров планируют отремонтировать только через пару десятков лет
Надежда ЯРКОВА
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Канализация протекает в доме постоянно. Фото: "Гражданский Патруль".Канализация протекает в доме постоянно. Фото: "Гражданский Патруль".
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В Убинском районе Новосибирской области дом инвалидов, который на протяжении шести лет затапливает фекалиями, пообещали отремонтировать в 2041 году.

Общественная организация «Гражданский патруль» инициировала прокурорскую проверку по содержанию социального жилья в Убинском районе. В этом доме проживают одинокие старики и инвалиды. Однако, как стало известно, в ближайшие 22 года ремонтировать дом никто не будет. Работы включили в последние годы действия региональной программы капитального ремонта, рассчитанной до 2043 года.

При этом жильцы муниципального дома мучаются с канализацией на протяжении долгих шести лет. Вонючая жижа постоянно затапливает их квартиры и подвал. Устранять засоры коммунальщики приходят с боем, а убирать вытекшие канализационные массы пожилым людям приходится своими силами.

— Канализационные катаклизмы происходят не из-за ветхости дома, он построен в 2006 году, а из-за технических ошибок в строительстве инженерных систем. Изначально здание проектировалось для детского сада, но позже было отдано под социальное жилье. Из-за этого не предназначенная для жилого дома система регулярно забивается. Но собственник здания — администрация района, разбираться в проблеме отказывается. Видимо, нам придется складывать свою пенсию и заказывать экспертизу, а потом суд, иначе рискуем прожить с засорами до конца своих дней, — рассказала жительница дома Лариса Палухина.

Сама девушка с детства прикована к инвалидной коляске, но и ей коммунальная служба дома регулярно отказывает в помощи.

Вытекающие фекалии приходится убирать самим пенсионерам. Фото: "Гражданский Патруль".

Вытекающие фекалии приходится убирать самим пенсионерам. Фото: "Гражданский Патруль".

ИСТОЧНИК KP.RU

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