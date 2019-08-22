Война между соседями: новосибирцы не могут поделить площадку во дворе жилого дома

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-22T08:03:24+03:00

Владельцы выгуливают своих собак там же, где играют дети

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В Новосибирске ссора между «собачниками» и родителями вылилась в серьезный конфликт, который привел к суду.

— Вот где справедливость? Я два года пресекал незаконный выгул собак, теперь меня же и будут судить. А выгул так и продолжается во дворе, где гуляют не только мои дети, — поделился негодованием в группе «ЧП Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» житель Новосибирска Василий.

Конфликт между соседями развернулся на улице Линейной, где нет территории для выгула домашних животных и детской площадки. В силу этого родители и собаководы не могут определиться, кто прав, а кто виноват.

Василий со своей женой неоднократно делали замечания соседям-собаководам замечания на этот счет, но самые бойкие не отступали. Таким образом, у семьи Василия возник конфликт с бывшей главой администрации Заельцовского района, которая проживает по соседству.

Василия и жену избили, и подали на них в суд, объявив их местными дебоширами. Теперь, по версии потерпевшей стороны, на них хотят подать в суд, посадить, а их детей отправить в детский дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/727348" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы не могут поделить площадку во дворе жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU