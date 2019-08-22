2019-08-22T07:04:56+03:00
Дом. Семья

«Не хотела бы такое увидеть»: новосибирец нашел хищное насекомое, поедающее головы

Мужчина не растерялся и даже не испугался при встрече в экзотическим насекомым
Владимир ПТАШНИК
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В экзотическом насекомом узнали богомола. Фото: vk.com/pdsnvs.В экзотическом насекомом узнали богомола. Фото: vk.com/pdsnvs.
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Многие люди боятся насекомых: у них много лапок и глаз, а еще они могут укусить или ужалить человека — это, чаще всего, не смертельно, но всегда неприятно. Поэтому большинство людей старается избавиться от букашек как можно быстрее. Но не этот новосибирец.

— Некое чудо, — подписал анонимный автор фотографию, которой поделился в группе «Подслушано Новосибирск».

На снимке изображен довольно крупный богомол, который спокойно сидит на какой-то тряпке. Пользователи социальных сетей недоумевают, откуда в столице Сибири взялось это насекомое — этот вид больше любит теплый засушливый климат, и обитает в степной траве или на деревьях. Но пока одни недоумевают, откуда в городе появился богомол, другие нашли ему не стандартное применение.

— Их вроде бы зажарить можно. Рецепт поискать, конечно, придется, — пишет один из комментаторов.

Несмотря на такие заявления, большинство пользователей социальных сетей просто выражают свой ужас из-за находки новосибирца:

— Как он оказался в Новосибирске? Они же вроде как южные насекомые.

— Она ищет самца, чтобы съесть его голову.

— Я мотыльков то боюсь, а такого не хотела бы увидеть в живую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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