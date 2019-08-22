2019-08-22T06:31:18+03:00
Общество

Оденут в форму: многодетным семьям из Новосибирска выдали 30 миллионов рублей на одежду к школе

В Новосибирской области проживают более 44 тысяч многодетных семей с детьми школьного возраста
Надежда ЯРКОВА
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Многодетным семьям помогут с покупкой школьной формы.Многодетным семьям помогут с покупкой школьной формы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Около 16 тысяч детей из многодетных семей Новосибирской области получили выплату на школьную форму.

— Многодетные семьи получают социальную поддержку перед началом нового учебного года. По данным на 1 августа выплата на школьную форму оформлена 15 666 детям на общую сумму более 31 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Как отметили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, помимо этого, школьникам из многодетных малоимущих семей каждый год также оказывается социальная поддержка на покупку школьно-письменных принадлежностей.

— Многодетные семьи, чьи дети поступили в первый класс, получают единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей. При поступлении ребенка из многодетной семьи в высшее учебное заведение, семье выплачивается по 10 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Добавим, что в Новосибирской области проживает более 44 тысяч многодетных семей с детьми школьного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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