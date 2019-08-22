2019-08-22T06:04:37+03:00
Общество

На праздничном открытии «Галамарта» в Новосибирске - подушка или 3 килограмма стирального порошка - всего за 99 рублей!

24 августа в Новосибирске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт»
Поделиться:
Самым удачливым гостям достанутся сертификаты на 5000, 15 000 и 30 000 рублей.Самым удачливым гостям достанутся сертификаты на 5000, 15 000 и 30 000 рублей.
Изменить размер текста:

24 августа в Новосибирске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт», а это значит - множество приятных сюрпризов, товары по шок-ценам и, конечно, подарки! Адрес магазина: Новосибирск, ТЦ «Магеллан», ул. Комсомольская, 10, 2-й этаж.

Шопинг - это всегда отличный повод для поднятия настроения. А экономный шопинг - еще лучше! Так, только 24 августа в честь праздничного открытия «Галамарта» будут действовать шок-цены: швабра, подушка или 3 килограмма стирального порошка BiMAX - всего 99 рублей, а электрический чайник или кастрюля - 199 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить карту на скидку 15% - ей можно будет воспользоваться с 26 августа по 9 сентября.

.

.

Также в этот день состоится презентация бытовой техники LEBEN - можно будет познакомиться с торговой маркой и узнать все подробности о продукции у консультантов.

В 19.00 у покупателей будет шанс получить отличные подарки! Набор столовой посуды, погружной блендер, кровать флок… А самым удачливым гостям достанутся сертификаты на 5000, 15 000 и 30 000 рублей. Отличное подспорье к новому учебному году!

В «Галамарте» вы найдете инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, хозтовары, текстиль… Всего более 7000 разнообразных товаров для дома. Низкие цены, а также регулярные скидки, акции и распродажи уже сделали «Галамарт» любимым магазином миллионов покупателей.

Адрес магазина:

Новосибирск, ТЦ «Магеллан»,

ул. Комсомольская, 10, 2-й этаж.

График работы: с 10.00 до 21.00

Праздничное открытие: 24 августа с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завораживающе красиво: новосибирцы завалили соцсети фотографиями утреннего тумана
Перепутала с пещерой: летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев
«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами
К зомбиапокалипсису готов! В квартире новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов
«Идти по нему страшно»: новосибирцы жалуются на опасный мост до школы
В Новосибирской области государственные колледжи обучают актуальным профессиям
«Пустите Димона в дом»: полиция не приехала на вызов новосибирцев, у которых разбили окно и чуть не вынесли дверь
Мэр Новосибирска написал пост-соболезнование о последнем новосибирском ветеране войны
Новосибирские православные активисты посылают «Ленинград» домой
Экс-директора клиники Мешалкина отпустили под домашний арест
Сибирякам рассказали, когда можно собирать бруснику, чтобы не нарваться на штраф
«Он ушел с неизвестным мужчиной»: волонтеры ищут сибиряка, которого потеряла жена
«Мразь!»: возле квартиры школьницы-живодерки появились обидные надписи
За халатность ответят: следователи проверят подрядчика, который ремонтировал рухнувшую крышу
День российского флага 2019: где пройдет в Новосибирске, куда сходить, праздничная программа
«Он чудо!»: шпиц, который не может стоять на лапках, растрогал соцсети
Пенсионер взыскал с соседа 3 тысячи рублей за слишком громкий шансон
«Семки есть?»: Новосибирцев рассмешила девушка в носках и на шпильках
Домушник вынес из коттеджа 15 литров водки и 1 бутылку шампанского
«Ищем им квартиру поблизости»: семье, на квартиру которой рухнула крыша, пообещали снять временное жилье
Пока мирно спали: в Новосибирске на мать с ребенком рухнула крыша дома
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
«Мне там сломали челюсть!»: бездомных заманивают в «рабочие дома». И это опасно
Где твоя Алиса? Черный кролик, бегающий по Новосибирску, удивил прохожих