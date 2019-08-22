На праздничном открытии «Галамарта» в Новосибирске - подушка или 3 килограмма стирального порошка - всего за 99 рублей!

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-22T06:04:37+03:00

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24 августа в Новосибирске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт», а это значит - множество приятных сюрпризов, товары по шок-ценам и, конечно, подарки! Адрес магазина: Новосибирск, ТЦ «Магеллан», ул. Комсомольская, 10, 2-й этаж.

Шопинг - это всегда отличный повод для поднятия настроения. А экономный шопинг - еще лучше! Так, только 24 августа в честь праздничного открытия «Галамарта» будут действовать шок-цены: швабра, подушка или 3 килограмма стирального порошка BiMAX - всего 99 рублей, а электрический чайник или кастрюля - 199 рублей.

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить карту на скидку 15% - ей можно будет воспользоваться с 26 августа по 9 сентября.

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Также в этот день состоится презентация бытовой техники LEBEN - можно будет познакомиться с торговой маркой и узнать все подробности о продукции у консультантов.

В 19.00 у покупателей будет шанс получить отличные подарки! Набор столовой посуды, погружной блендер, кровать флок… А самым удачливым гостям достанутся сертификаты на 5000, 15 000 и 30 000 рублей. Отличное подспорье к новому учебному году!

В «Галамарте» вы найдете инструменты, бытовую технику, посуду, игрушки, хозтовары, текстиль… Всего более 7000 разнообразных товаров для дома. Низкие цены, а также регулярные скидки, акции и распродажи уже сделали «Галамарт» любимым магазином миллионов покупателей.

Адрес магазина:

Новосибирск, ТЦ «Магеллан»,

ул. Комсомольская, 10, 2-й этаж.

График работы: с 10.00 до 21.00

Праздничное открытие: 24 августа с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU