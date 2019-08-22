Завораживающе красиво: новосибирцы завалили соцсети фотографиями утреннего тумана

СЕГОДНЯ 05:51 2019-08-22T05:53:14+03:00

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Из-за циклона в Омской области, который накрывает и наш город, в Новосибирске стало по-осеннему холодно и дождливо. Но не будем хандрить, ведь вместе с далеко не летней погодой, омский циклон принес нам и поистине красивые утренние туманы. Именно они и стали героями социальных сетей сегодня.

Фото многоэтажек в тумане выглядит немного зловеще. Фото: andr251262.

Сибиряки соревнуется, кто сделает наиболее красивый кадр города, покрытого туманом. В ход идут как камеры телефонов, так и профессиональное оборудование, в том числе и квадрокоптеры. Но за чарующей красотой тумана, не стоит забывать, что он может представлять серьезную опасность.

Кажется, словно разлили молоко. Фото: samalnsk.

— Туман все закрыл! Едешь на машине и вспоминаешь фильм «Мгла». Люди прямо боятся заезжать в туман, едут медленно, — пишет один из водителей в социальных сетях.

Действительно, ограниченная видимость, вызванная туманом, может стать причиной ДТП. Поэтому мы призываем водителей быть аккуратными на дорогах, даже в такое красивое утро.

Туман за городом особенно красив.

ИСТОЧНИК KP.RU