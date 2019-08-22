2019-08-22T05:04:14+03:00
Дом. Семья

Перепутала с пещерой: летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев

Оставляя ночью открытым окно, будьте готовы встретить неожиданных гостей
Владимир ПТАШНИК
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Летучая мышь упала на кровать, после удара об стену.Летучая мышь упала на кровать, после удара об стену.Фото: Владимир ПТАШНИК
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Летучие мыши не являются редкостью для природы Новосибирской области, но в самом городе их нечасто увидишь. Поэтому когда ты ложишься спать, а через открытое окно влетает маленькая черная тень, твоему изумлению нет предела. Именно такое удивление и запечатлено на видео, которое прислал автор видео Виталий. К семье, проживающей в микрорайоне «Родники», залетел неожиданный гость — маленькая летучая мышь. Они готовились ко сну, когда она проникла к ним через открытое окно.

— Сначала мы не поняли, что это такое летает по комнате, ибо свет уже был выключен, а она летала достаточно быстро. Но потом я включил светильник и стало понятно, что это летучая мышь. Я сразу запер межкомнатную дверь, чтобы не ловить потом ее по всей квартире. Когда она уже немного успокоилась, то села на занавеску возле балконной двери. Мы решили ее немного потрясти, чтобы она вылетала также, как и залетела, но вместо этого летучая мышь полетела опять нарезать круги по комнате, пока не врезалась в стену. Глазом мы это поймать не успели, но услышали характерный глухой удар, — поделился впечатлениями читатель КП-Новосибирск, который и прислал видео.

Он продолжил, что после удара, мышь упала на кровать и там лежала некоторое время.

— Мы положили ее на подушку и вынесли на балкон. Оттуда она уже сама полетела куда-то во тьму, — добавил новосибирец.

Надеемся, что если в ваш дом придут незваные гости, они будут такими же безобидными, как эта маленькая летучая мышь.

Летучая мышь устроила переполох в квартире новосибирцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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