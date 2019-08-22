«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами

СЕГОДНЯ 04:20 2019-08-22T04:20:38+03:00

Странный пешеходный переход находится возле одной из школ города

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Нестандартную «зебру» можно наблюдать в Кировском районе Новосибирска — он ведет прямо на растущие возле дороги кусты.

— Пешеходный переход на улице Бурденко возле школы №91 упирается в кусты. И почему все делается только для галочки? — удивляется поделившаяся фото в группе «Инцидент. Новосибирск» подписчица.

На фото видно, что «зебра», с одной стороны на дороге упирается прямо в растущие там же цветы. Правда, от дорожной пыли они стали грязными, и как их обходить непонятно.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:

— Это даже не кусты, а какая-то заброшенная клумба!

— Переход в никуда.

— Художник видел так.

— Да таких переходов, упирающихся в кусты, много по городу, — замечает кто-то.

Идти по пыльным цветам пешеходам не хочется. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU