«Переход в никуда»: новосибирцев рассмешила «зебра», ведущая в кусты с цветами
Нестандартную «зебру» можно наблюдать в Кировском районе Новосибирска — он ведет прямо на растущие возле дороги кусты.
— Пешеходный переход на улице Бурденко возле школы №91 упирается в кусты. И почему все делается только для галочки? — удивляется поделившаяся фото в группе «Инцидент. Новосибирск» подписчица.
На фото видно, что «зебра», с одной стороны на дороге упирается прямо в растущие там же цветы. Правда, от дорожной пыли они стали грязными, и как их обходить непонятно.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному. Вот что они пишут в комментариях:
— Это даже не кусты, а какая-то заброшенная клумба!
— Переход в никуда.
— Художник видел так.
— Да таких переходов, упирающихся в кусты, много по городу, — замечает кто-то.
Идти по пыльным цветам пешеходам не хочется. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU