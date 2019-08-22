2019-08-22T04:38:04+03:00
Происшествия

К зомбиапокалипсису готов! В квартире новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов

40-летний мужчина подозревается в незаконном обороте оружия
Владимир ПТАШНИК
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Новосибирец занимался незаконным хранением оружия. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.Новосибирец занимался незаконным хранением оружия. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске полицейские задержали 40-летнего сибиряка: в съемной квартире и арендуемом гараже подозреваемого, стражи порядка нашли два пистолета Макарова и один пистолет «Байкал», прибор для бесшумной стрельбы, три гранаты, а так же 800 патронов калибра 9 x18мм. Помимо этого, новосибирец имел комплект для релоада еще ста патронов того же калибра и запасные части для оружия.

— В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 222.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Сейчас проводится расследование. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Также выясняется, откуда мужчина достал такое количество нелегального оружия и боеприпасов, и для каких целей они ему были нужны.

У новосибирца нашли оружие и около 1000 боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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