2019-08-21T19:36:45+03:00
Общество

В Новосибирской области государственные колледжи обучают актуальным профессиям

Показатель трудоустройства выпускников — не менее 80%
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сергей Федорчук сообщил, что в регионе растет интерес молодежи к рабочим профессиям. Фото: nso.ruСергей Федорчук сообщил, что в регионе растет интерес молодежи к рабочим профессиям. Фото: nso.ru
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Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

При поддержке регионального правительства и в рамках нацпроекта «Образование» в новосибирских колледжах и техникумах появляются новые специальности. Выбор направлений не случаен: это именно те специальности, выпускники которых, нужны современной экономике.

Для этих целей в стране составили ТОП-50: этот перечень утвержден федеральным правительством. В соответствии со списком за 2013 — 2019 годы в новосибирских государственных колледжах появилось 87 новых профессий. Среди них — «Графический дизайнер», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Инфокоммуникационные сети и системы связи». Цель не только обучить новому, главное — дать практический навык, чтобы образовательные учреждения и предприятия «пели» в унисон. Такой подход к обучению позволил повысить популярность рабочих профессий среди молодежи.

— Итоги приемной компании ежегодно демонстрируют рост интереса абитуриентов к техническим направлениям подготовки. Многие абитуриенты рассматривают среднее профессиональное образование как стартовую площадку перед получением высшего образования. Благодаря реализации национального проекта «Образование» обновляется материально-техническая база, совершенствуется инфраструктура, качественно повышается уровень преподавания, — подчеркнул Сергей Федорчук.

Важно и то, что государственные колледжи активно работают с более чем 300 предприятиями и организациями реального сектора экономики. Благодаря такому комплексному подходу, отвечающему запросу времени, ежегодно не менее 80% выпускников находят себе интересную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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