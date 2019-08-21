2019-08-21T18:33:40+03:00
Общество

Мэр Новосибирска написал пост-соболезнование о последнем новосибирском ветеране войны

Сегодня умер 95-летний сибиряк, который в 2005 году составил районную «Книгу памяти»
Анастасия САМАРЦЕВА
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Фото: соцсети Анатолия Локоть.Фото: соцсети Анатолия Локоть.
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Мэр Новосибирска опубликовал в соцсетях пост об участнике Великой Отечественной войны Александре Яковлевиче Анцуповом, который скончался сегодня, 21 августа. Ему было 95 лет.

— Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны — Герой Советского Союза, наш земляк, — пишет Анатолий Локоть.

Его призвали на войну, когда Александру Яковлевичу было 18 лет. Был трижды ранен. В 19 лет уже получил за отвагу звезду Героя Советского союза.

— Он был и остается примером для всех нас. Светлая память, — также добавляет мэр.

В преклонном возрасте Александр Анцупов был активистом: участвовал в ветеранском движении, составил районную «Книгу памяти», о погибших на войне земляках. Человек доброй души, спокойно тратил свою пенсию, чтобы построить деревенскую часовню — не себе, а для всех.

В 2006 году корреспонденты «КП-Новосибирск» лично общались с ветераном, тогда ему было 60-лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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