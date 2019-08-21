Пенсионер взыскал с соседа 3 тысячи рублей за слишком громкий шансон

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-21T11:33:18+03:00

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На протяжении трех лет чете Молокоедовых приходилось слушать шансон. На соседском участке стояли мощные колонки, которые каждый день транслировали музыку данного жанра. Обращения в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор не решили проблемы — сосед все так же шутливо посылал пенсионеров в суд. И они туда пошли.

— На фоне постоянной громкой музыки истцы стали более нервными, образовался невроз, плохое самочувствие, плохой сон. Таким образом, постоянный шум, исходящий от колонок, которые расположены на дачном домике, на земельном участке принадлежащем ответчику, наносит непоправимый вред здоровью истцов, — написано в материалах дела Советского районного суда.

Пенсионеры хотели через суд заставить соседа убрать колонки, выплатить полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации, а так же возместить 64 тысячи рублей, потраченные на юридические услуги. Советский районный суд не удовлетворил их требования. Пожилые люди решили не сдаваться и обжаловали решение в областном суде. И победили! Но немного не так, как хотели: суд обязал соседа демонтировать колонки, но вместо полумиллиона рублей, супруги получат лишь по полторы тысячи каждый. Но они не теряют оптимизма и надеются вернуть деньги, потраченные на юристов.

ИСТОЧНИК KP.RU