2019-08-21T06:12:54+03:00
Общество

Ушёл в тапочках: в Новосибирской области ищут пожилого мужчину в кителе проводника РЖД

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи
Владимир ПТАШНИК
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Мужчина пропал 19 августа в городе Обь. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.Мужчина пропал 19 августа в городе Обь. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
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73-летний Виктор Филипович ушел из дома 19-го августа, примерно в семь вечера и больше родственники не могли с ним связаться. Мужчина вышел из своей квартиры, расположенной на улице Покрышкина 11 в городе Обь, в одних домашних тапочках. Помимо них, на пенсионере были надеты темно-синие трико, черно-зеленая рубашка в клеточку и китель проводника РЖД.

— Рост 170 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые, — говорится в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

По сообщениям в социальных сетях, мужчина упал возле дома Калинина в 19:02, откуда его забрала машина «скорой помощи» с подозрением на инсульт. В 23:00 родственники приехали в больницу, куда его должны были привезти, но местные врачи сказали, что мужчина самостоятельно покинул медицинское учреждение. Текущее местоположение Виктора Филиповича неизвестно, но он может нуждаться во врачебной помощи.

Если вам что-то известно о его местоположении, звоните по номеру 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58, либо по номеру телефона 8-800-700-54-52 поискового отряда «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

Пенсионер ушел из дома в тапочках. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

Пенсионер ушел из дома в тапочках. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

ИСТОЧНИК KP.RU

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