2019-08-20T16:56:34+03:00
Общество

Трамп тебе покажет: американский президент будет проводить виртуальные экскурсии по Новосибирску

Блогер разработал мобильное приложение с дополненной реальностью. Оно перенесет главу США на сибирские улицы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Современные технологии перенесут Дональда Трампа в Новосибирск. Фото: Mappi.Современные технологии перенесут Дональда Трампа в Новосибирск. Фото: Mappi.
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У Дональда Трампа – новая работа. Ему предстоит не только управлять Америкой, но и водить экскурсии по Новосибирску.

На такой труд политика обрекли авторы нового мобильного приложения – Алексей Корнелюк и Александр Евстефеев.

- Люди не совсем понимают, где проводить досуг, где делать предложение женщине, где проводить первое свидание, а где просто прогуляться с друзьями, - рассуждает блогер Корнелюк.

Чтобы исправить упущение, ребята и создали приложение для экскурсий Mappi.

«Сделаем из экскурсии целое приключение» - блогер рассказал, как будет устроена виртуальная забава с Дональдом Трампом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Запустить программу обещают 31 августа. С этого дня начнутся бесплатные экскурсии по Новосибирску. Участники будут прогуливаться по городу, а приложение - рассказывать о самых интересных местах.

Американский президент расскажет россиянам о бизнесе. Фото: Mappi.

Американский президент расскажет россиянам о бизнесе. Фото: Mappi.

Пользователям представят набор маршрутов: для любителей архитектуры и просто красивых мест, для тех, кому по душе клубы и бары, приключенческий маршрут. И еще один – с американским президентом в качестве экскурсовода.

- Он будет учить законам богатства. У нас будет десять точек, где 3D-модель Дональда Трампа будет учить уму-разуму с помощью юмора, сарказма и, конечно, полезной информации, - рассказал Алексей Корнелюк КП-Новосибирск.

Для политика в Новосибирске отведено десять точек. Фото: Mappi.

Для политика в Новосибирске отведено десять точек. Фото: Mappi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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