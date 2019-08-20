Трамп тебе покажет: американский президент будет проводить виртуальные экскурсии по Новосибирску

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-20T16:56:34+03:00

Блогер разработал мобильное приложение с дополненной реальностью. Оно перенесет главу США на сибирские улицы

Изменить размер текста: A A

У Дональда Трампа – новая работа. Ему предстоит не только управлять Америкой, но и водить экскурсии по Новосибирску.

На такой труд политика обрекли авторы нового мобильного приложения – Алексей Корнелюк и Александр Евстефеев.

- Люди не совсем понимают, где проводить досуг, где делать предложение женщине, где проводить первое свидание, а где просто прогуляться с друзьями, - рассуждает блогер Корнелюк.

Чтобы исправить упущение, ребята и создали приложение для экскурсий Mappi.

«Сделаем из экскурсии целое приключение» - блогер рассказал, как будет устроена виртуальная забава с Дональдом Трампом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Запустить программу обещают 31 августа. С этого дня начнутся бесплатные экскурсии по Новосибирску. Участники будут прогуливаться по городу, а приложение - рассказывать о самых интересных местах.

Американский президент расскажет россиянам о бизнесе. Фото: Mappi.

Пользователям представят набор маршрутов: для любителей архитектуры и просто красивых мест, для тех, кому по душе клубы и бары, приключенческий маршрут. И еще один – с американским президентом в качестве экскурсовода.

- Он будет учить законам богатства. У нас будет десять точек, где 3D-модель Дональда Трампа будет учить уму-разуму с помощью юмора, сарказма и, конечно, полезной информации, - рассказал Алексей Корнелюк КП-Новосибирск.

Для политика в Новосибирске отведено десять точек. Фото: Mappi.

ИСТОЧНИК KP.RU