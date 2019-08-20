2019-08-20T15:19:45+03:00
Общество

В Новосибирске появится еще больше платных парковок

Мэр Анатолий Локоть заявил, что надо разгружать центр города, а также пересаживать людей на общественный транспорт
Владимир ПТАШНИК
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Анатолий Локоть заявил, что надо разгружать центр Новосибирска.Анатолий Локоть заявил, что надо разгружать центр Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Власти Новосибирска хотят организовать новые платные парковочные пространства, чтобы ограничить количество автомобилей в центре города. Это позволит избавить ключевые улицы от пробок. В Новосибирске уже успешно работают несколько платных парковок: на пересечении Советской и Орджоникидзе, возле Центрального рынка и на других улицах.

- Мы не разгрузим центр города, если не заработают платные парковки. С этим надо считаться, и я думаю, что здесь разум должен превалировать. Я понимаю, что, может быть, какие-то непопулярные вещи говорю, но если мы не ограничим количество автомобилей в центре города – Новосибирск встанет, - сказал в интервью КП-Новосибирск Анатолий Локоть.

Мэр города подчеркнул, что им приходиться искать такие нестандартные решения из-за невозможности оперативно и без больших затрат изменить транспортный каркас города не получится. При этом власти планируют развивать общественный транспорт, чтобы автомобилисты могли оставить свою машину на парковке и быстро добраться до пункта назначения на нём.

- Мы планируем обновление подвижного состава, троллейбусного, автобусного. Очень многое делается по обновлению трамвайного парка, - заявил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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