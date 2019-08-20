2019-08-20T15:12:09+03:00
Общество

Поиски продолжаются: пропавшая девушка из Красноярска может быть в Новосибирске

Девушка исчезла из реабилитационного центра в 2016 году
Алена КУЛЕШОВА
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Следственный комитет продолжает поиски пропавшей девушки. Фото: СУ СК РФ НСОСледственный комитет продолжает поиски пропавшей девушки. Фото: СУ СК РФ НСО
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Следственный комитет Российской федерации продолжает разыскивать пропавшую Пенклиди Мелиссу Васильевну 1994 года рождения. Девушка ушла с территории реабилитационного центра «Спарта» в Красноярске 22 апреля 2016 года. Поиски исчезнувшей ведутся по всей России.

— Приметы: на вид примерно 25 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, узкие плечи, лицо треугольной формы, европейского типа. Темные волосы, высокий лоб, темные глаза, средний прямой нос. Размер обуви — 35-37, — сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — Также у девушки были три татуировки: на запястье правой руки с изображением совы или филина, на шее — в виде китайских иероглифов и в паховой области в виде пятиконечной звезды с надписью «DEVIL».

Поиски девушки ведутся в разных городах. Фото: СУ СК РФ НСО

Поиски девушки ведутся в разных городах. Фото: СУ СК РФ НСО

На момент своего исчезновения девушка была одета в куртку темного цвета (фиолетового либо сиреневого) и в светлые спортивные брюки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться Пенклиди Мелисса Васильевна, незамедлительно сообщите об этом по номерам телефона 8(383)347-81-64, 8(391)211-45-00, 8(391)211-47-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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