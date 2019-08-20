2019-08-20T15:10:27+03:00
Общество

Ботсад в помощь: СО РАН поможет озеленить Новосибирск

Мэр Анатолий Локоть и директор Центрального сибирского ботанического сада Евгений Банаев подписали соглашение о сотрудничестве
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске задумались об обновлении насаждений на Красном проспекте.В Новосибирске задумались об обновлении насаждений на Красном проспекте.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В повестке по совместной работе — обновление деревьев и кустарников вдоль Красного проспекта и в Центральном парке.

— Создание комфортной среды и зеленых зон — один из приоритетов развития Новосибирска, и в этом направлении мы рассчитываем на активное сотрудничество с Ботаническим садом. Для нас важно — применять современные технологии ухода за зелеными насаждениями, добиться видового разнообразия деревьев и кустарников, их климатической устойчивости и позитивного экологического эффекта для города, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Уже известно, что сотрудничество в рамках соглашения прописано на пять лет. Это и новые посадки, и обновление имеющихся, и восстановление старых насаждений. Как рассказал председатель СО РАН Валентин Пармон, потенциал ботанического сада велик, питомник может обеспечить саженцами весь мегаполис.

Специалисты ботсада не просто выдадут деревья для посадки, но также дадут рекомендации, какие сорта и виды уместно высадить, чтобы улучшить экологическую среду и создать эстетический вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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