2019-08-20T11:26:16+03:00
Общество

Собрали 50 тысяч на лечение и пеленки: пассажир байка неделю боролся за жизнь, но умер в больнице

Друзья пострадавшего в аварии пассажира собрали деньги ему на лечение, но теперь они пойдут на похороны
Надежда ЯРКОВА
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Станислав был на пассажирском сидении мотоцикла, когда произошло ДТП. Фото: vk.com/avto54police.Станислав был на пассажирском сидении мотоцикла, когда произошло ДТП. Фото: vk.com/avto54police.
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Смертельное ДТП произошло 10 августа на ТЦ «Европа» возле перекрестка Ленина-Первомайская. Там столкнулись мотоцикл и «девятка». Водитель мотоцикла погиб на месте, а через неделю не стало и получившего серьезные травмы пассажира.

— Стас Дурнев сидел на пассажирском сиденье мотоцикла, который врезался в «девятку». После удара с машиной он пролетел на 50 метров от места столкновения и с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу. Его друзья организовали сбор средств для помощи в лечении парня и очень быстро собрали нужную сумму в 50 тысяч рублей, но в ночь на 19 августа его не стало, — сообщает паблик «ДПС-КонтрольБердск и НСК(НСО) АвтопомощьБердск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Теперь собранные за очень короткий срок деньги теперь пойдут на организацию похорон сибиряка.

— Станислав скончался в реанимации ночью. Спасибо большое участникам, которые помогли финансово, сейчас эти деньги пойдут на похороны! Пусть земля ему будет пухом! — говорится в сообщении.

Прощание со Станиславом Дурневым состоится 21 августа в Бердске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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