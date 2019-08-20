«Как урезонить гопников?!»: замдиректора библиотеки объявил войну местному бару

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-20T09:24:04+03:00

Конфликт тянется больше года, но одна из сторон даже не знает об этом

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Антон Веселов — заместитель директора ГПНТБ СО РАН и ему мешают спать. Сон мужчины нарушает бар, расположенный рядом с театром «Глобус». До трех часов ночи там шумят: либо само заведение проводит концерты на улице, либо его посетители громко слушают музыку в своих машинах. Сначала Антон звонил в сам бар с просьбой не шуметь по ночам, но, как пишет в соцсетях Веселов, там его номер добавили в черный список и более не отвечают на звонки. Мужчина пробовал решить вопрос с помощью полиции, но и это оказалось бесполезно.

— К кому стоит обратиться, чтобы урезонить гопников из Sasha lounge bar? Российским законам они не подчиняются, полиция с ними справиться не может, но, возможно, есть чиновники выше их покровителей, которые запретят устраивать уличные концерты до 3:00 утра и парковать машины на тротуаре возле театра «Глобус». Мне неловко каждую ночь беспокоить службу 112..., — пишет Антон на своей странице в «Фэйсбук».

Тем временем сотрудники бара даже не знают об этом конфликте. Об этом они заявили корреспонденту КП-Новосибирск. Так же они отрицают претензии о громком поведении по ночам.

— Мы не знаем Антона Веселова. А про проблемы с полицией — первый раз слышим, последние полгода-год не видели никаких сотрудников в форме рядом с нашим заведением, — заявили КП-Новосибирск в Sasha lounge bar.

ИСТОЧНИК KP.RU